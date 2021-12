Este año el Gordo de la Lotería de Navidad ha viajado en tren. La administración de la estación del AVE de Atocha ha vendido en la ventanilla 129 series del 86148, unos 530 millones de euros que en su mayor parte han ido a parar a los miles de pasajeros que pasan por aquí cada día. "Se habrá ido por toda España", ha afirmado Javier Moñino, empleado de esta administración que se ha mostrado "abrumado" y "muy emocionado" por haber repartido el primer premio.

La historia de esta administración está profundamente ligada con la de la alta velocidad. Abrió hace 25 años, poco después que la primera línea de AVE, la de Madrid-Sevilla, según ha explicado Javier García Moya, administrador desde sus orígenes hasta hace apenas dos semanas, cuando se jubiló.

"Como los grandes toreros me gusta salir por la puerta grande", ha señalado poco tiempo después de saber que había vendido casi 1.300 décimos de los 1.700 del número ganador. El número "ha volado, o mejor dicho en este caso, se ha ido en AVE", según ha contado. Su familia ya tenía una administración de lotería en Fuenlabrada, pero vieron la oportunidad de abrir en Atocha cuando la alta velocidad hizo su entrada en España, con la Expo del 92 en Sevilla, y allí se mantuvo García hasta el pasado 6 de diciembre, cuando la traspasó a su nuevo dueño.

Además de los viajeros de Málaga, Valencia o Barcelona que pasan por esta estación, el Gordo ha caído también entre algunos maquinistas y azafatas de RENFE, que lo habían comprado aquí. Otros trabajadores de los comercios cercanos, reconocían con "un poco de envidia" haber comprado en la administración, pero no el número agraciado. "Qué desgracia, yo que pensaba que mañana ya me jubilaba", decía con resignación una empleada de seguridad del AVE.

"Hay caras conocidas, pero la inmensa mayoría son turistas"

Que los millones se han ido lejos lo demuestra que en toda la mañana no se acercara nadie a cobrarlo ni a celebrarlo. Sí que han acudido varios clientes a comprar billetes, atraídos por la muchedumbre de decenas de periodistas y cámaras que se agolpaban frente a la ventanilla de la administración.

"Debe de dar suerte, vamos a probar", señalaba una mujer cargada con sus maletas, a pocos minutos antes de coger un tren. Según ha reconocido Moñino, aquí viene a comprar décimos mucha gente con prisa antes de montarse en el AVE: "Vienen, hacen cola, y si ven que es muy larga se van porque tienen prisa".

El empleado de la administración, Javier Moñino, celebra haber vendido 129 series del Gordo ÁLVARO CABALLERO

"La clientela es muy variada, hay caras conocidas, pero la inmensa mayoría son turistas", ha añadido. Según el antiguo administrador, el premio está "muy repartido" porque ninguna empresa se ha llevado varias series, sino que han sido los viajeros quienes los han ido comprando.

A pesar de que se habían llevado algunos décimos, ni él ni García Moya habían comprado ningún número ganador, lo que no ha impedido que lo celebraran con champán "y por todo lo alto". Esta administración ya había vendido anteriormente un primer premio, en 2007, y un quinto en 2014, aunque hacía tiempo que la suerte no les saludaba.

"Llegué a pensar que era gafe, me he quedado alucinando cuando me he enterado que habíamos vendido el Gordo", decía, visiblemente emocionado, otro de los empleados de la administración, que desde que empezó a trabajar en ella no había vendido un gran premio de la Lotería de Navidad. A la velocidad del rayo, poco tiempo después de conocerse que habían repartido el primer premio, ya tenían camisetas en las que se podía leer: "Primer premio vendido aquí".