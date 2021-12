Andrea Motis, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous.

'Efecte Collins' compta aquesta setmana amb la música Andrea Motis. Tocarà en directe les cançons 'Ungewönliche orte', 'Babies', 'Calima' i 'El pescador', a la sala Wolf.

Fa 26 anys, va néixer a Barcelona un noia que no va deixar d'escoltar música fins que es va trobar amb el Jazz. I no ho ha deixat mai. Primer va ser el saxo, després la trompeta i finalment la veu. Les passes que l'Andrea va anar fent en el món de la música fins que, a dia d'avui, ja podem dir sense por a equívocs que és una artista més que consolidada.

Es va formar musicalment com a trompetista amb el professor Toni Gallard, quan tenia set anys, a l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, del barri de Sant Andreu de Barcelona. El 2007, amb només dotze anys, va començar a col·laborar amb el grup de jazz Sant Andreu Jazz Band, dirigit pel professor de música i músic Joan Chamorro, qui també li va impartir classes de saxo. Aquesta trobada va ser clau perquè el mateix Chamorro va ser qui la va convidar a tocar amb ell i altres músics més veterans. L'Andrea tenia moltes ganes d'aprendre i aquesta va ser la seva millor escola: saber què hi ha darrere la música, els viatges, els llocs, els assajos i tota mena d'experiències que anaven més enllà de les notes.

Quan tenia 15 anys va sortir el seu primer disc al mercat i l'escena del jazz va quedar meravellada amb aquella joveneta que, a banda de la seva innocent aparença, tocava i cantava com els àngels. Va aprofitar la popularitat per millorar i la va afegir a la seva reputació d'intèrpret. Des d'aleshores no ha fet res més que millorar i això ho demostra liderant ara el quintet de Jazz amb el Joan Chamorro.

Andrea Motis rtve catalunya

A 'Efecte Collins' tocarà a la sala Wolf de Barcelona, quatre dels seus temes en directe: 'Ungewönliche orte', 'Babies', 'Calima' i 'El pescador'.

Al documental veurem com l'Andrea es troba amb el seu mentor, en Joan Chamorro, amb qui parlen dels orígens. Després veurem com compagina la música amb la seva faceta de mare del Cel, el seu fill, i finalment la veurem preparant el seu darrer treball amb altres companys músics vinguts dels Estats Units.