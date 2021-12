L'actriu Silvia Marsó aquesta setmana a 'Noms propis'

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

Al 'Noms propis' d'aquesta setmana, Anna Cler conversa amb l'actriu Silvia Cartaña Ortega, més coneguda com a Silvia Marsó. Als 14 anys va començar a estudiar a l'Institut del Teatre, ha fet cinema, teatre, musicals, televisió i fins i tot, de productora teatral. Els seus darrers treballs en televisió són 'Merlí sápere áude' i 'El secreto de puente viejo'. I al teatre 'El gran Mercado del mundo'. Ha rebutjat moltes ofertes de treball en televisió per dedicar-se a la interpretació: al cine i el teatre.

És de Barcelona encara que viu a Madrid perquè és on té més feina. De jove va entrar a l’escola de mim de l’Institut del Teatre, que havia creat Albert Boadella de 'Els Joglars' i tenia una llarga trajectòria de lluita contra el franquisme. Políticament, era una arma de doble fil, amb teatre, contingut i sense que la censura pogués actuar, donat que el gest el pots dissimular.

Silvia Marsó va participar també en una sèrie per a la BBC, va tenir un petit paper on cantava i tocava una bandurria i explicarà que allà va conèixer l’Ava Gardner que era la protagonista i que li va dir una frase que li ha quedat gravada a la memòria: 'en aquesta professió no s’arriba mai'.

Més tard va arribar l’oportunitat de fer televisió en el programa 'Gent d’aquí' a RTVE Catalunya. I en aquesta època la va descobrir el mestre Chicho Ibáñez Serrador que la va fitxar per fer d’hostessa al concurs 'Un, dos, tres'.

Al llarg de la conversa, Silvia Marsó explicarà que la fama i els diners no li han importat gaire i que per això sempre ha cuidat molt la selecció d’ofertes que ha tingut. Ha participat en una vintena de pel·lícules i també ha protagonitzat prop de vint obres de teatre i ha participat en unes vint sèries de televisió.

