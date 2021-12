Marcats per la frontera, a 'Perduts en el temps'

Reis, polítics, escriptors i persones anònimes van fer parada a l’estació de Portbou durant dècades omplint de vida aquesta vila marcada també per la seva ubicació frontera. Avui dia sembla aturada en el temps, però durant anys va estar plena de restaurants, hotels i agències de duanes. Avui a 'Perduts en el temps', l'Anna Bertran visita Portbou.

L’activitat a la ciutat era molt intensa. Per l’estació hi havien passat 3.000 passatgers diaris, es despatxaven milers de cartes i paquets i l’activitat duanera era tan gran que durant dècades es comptabilitzaven per desenes les agències de duanes. Però Portbou també ha estat testimoni d’històries molt tristes i difícils. Va ser el lloc de pas de milers de persones que fugien cap a territori francès durant la Guerra Civil, així com de retenció i d’acollida de persones que escapaven del nazisme durant la Segona Guerra Mundial.

En aquest capítol ens endinsem en alguns espais en desús, com la paqueteria, el restaurant i l’hotel de l’estació, que ens transporten a aquelles grans èpoques d’esplendor i vitalitat que va viure.