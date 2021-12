Así vive Elisenda Roca la Lotería de Navidad

Es nuestra voz de Saber y Ganar. Elisenda Roca no es una gran jugadora de lotería, pero tiene unos recuerdos entrañables alrededor del día del sorteo. Sí que compra el décimo que juegan tanto en su programa como el décimo de "No es un día cualquiera", el programa de Carles Mesa de RNE con el que colabora.

PREGUNTA: ¿Juegas a la Lotería de Navidad?

Respuesta: Yo no soy una gran jugadora de lotería, pero sí juego a la lotería, en este caso el número de 'Saber y ganar' en Televisión Española. Y el número también de 'No es un día cualquiera', el programa de Carlos Mesa, en el que yo colaboro porque siempre he pensado: ¿y si toca? y veo a mis compañeros y yo allí con cara de "¡no he comprado!¿Por qué?". Entonces, siempre juego allí donde trabajo, pero nunca compro número para mí.

P: ¿Cómo vives el día del sorteo?

R: Mi recuerdo del día del sorteo es siendo muy pequeña y con el sonsonete, con la cancioncilla na, no, na, no, niiii, na, na, na... Entonces en pesetas.... Todo el santo día 22. Y mi abuelo sentado en su butaca, tomando notas de los números y al día siguiente con el periódico, era una sábana.

“Alguien me avisará. Muy tranquila, lo vivo“

Yo lo vivo normal, como un día normal. Y sí estoy atenta al sonido de ¡ha salido el tercero, ha salido el tercero! pero no lo vivo de una manera especial. Espero algún día, espero que alguien me llame y me diga: ¡Nos ha tocado!. Como es un número compartido..., no compartido, un décimo del número que todos tenemos, pues alguien me avisará. Muy tranquila, lo vivo. Muy tranquila, pienso: "Alguien me avisará". Si me avisarán...y porque ha tocado preguntaría: ¿cuánto, cómo, qué me dices? ¿Me estás tomando el pelo? Es que no me lo creería.

“No sé en qué lo gastaría“

P: ¿Qué harías si te tocara la Lotería de Navidad?

R: Si no sé en qué lo gastaría. De entrada no sé... Es mentira, sí que lo diré. Se lo diré a mi familia, a mis amigos. Le diría me ha tocado el Gordo y no lo sé, tendría que pensarlo. Ahora, me has hecho pensar... en qué gastaría yo... si me tocara el gordo.