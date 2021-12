Gemma Nierga confiesa por qué juega a la lotería

Gemma Nierga nos explica, al acabar el Café de Ideas, que no juega demasiado a la lotería, pero que en el sorteo de Navidad no puede evitar comprar los números de la gente de su alrededor... ¡No sea que les toque y a ella no!

“Siempre juego a los números a los que juega la gente de mi alrededor“

Se declara fan de los buscadores en línea de la lotería, como el que se podrá consultar en la página de la lotería de RTVE, y se emociona incluso cuando le toca el reintegro.

PREGUNTA: ¿Juegas a la Lotería de Navidad?

RESPUESTA: Siempre juego a los números a los que juega la gente de mi alrededor. Debo ser muy recelosa, pero siempre digo: "Por si acaso....". Mira, el otro día en el equipo del programa alguien insinuó: ¿Ya tenéis el número de informativos de Televisión Española? Yo lo oí y digo: "Por favor, compréndelo, porque si les toca y a mí no...". Tendré que hacer ver que no me importa que les haya tocado a ellos y en realidad me importará mucho. Corriendo pedí el número. O sea, yo juego. No sé si se llama envidia o superstición, pero yo creo que tengo ese punto como de recelosa de decir por si acaso voy a comprar números.

P: ¿Tienes preferencia por algún número?

R: No, no tengo preferencias de número, porque es que juego poco. Yo juego eso que se dice por azar. ¿Los de mi alrededor juegan? Pues juego lo que jueguen ellos, al número que jueguen ellos y los voy acumulando en casa. Eso sí, como soy muy ordenada, cada año tengo una estantería para los números de la lotería.

Hay algo que me encanta: es mirar en el ordenador, esas opciones que hay, esos programas de colocar números de lotería, y ver si es ganador. No, no, no, no, no, no, nunca es ganador, claro. Cuando llega un reintegro yo lo celebro como si me hubiera tocado la lotería, nunca mejor dicho.

P: ¿Qué harías si te tocara la Lotería de Navidad?

R: Viajar, viajar y viajar todo lo que pudiera, todo lo que me dejara el programa, los días libres, sin duda viajaría por todo el mundo.