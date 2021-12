'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

Aquesta setmana, a 'Obrim fil' intentem aproximar-nos al futur. Podem ser optimistes o ho tenim molt negre? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran amb analistes, convidats i testimonis.

Xavier Sardà entrevista a José Luís Cordeiro, llicenciat en enginyeria amb un màster al Massachussets Institute of Technology (MIT). Creu que cap al 2045 ja no morirà ningú que no ho vulgui i que la immortalitat és molt a prop.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas reben al plató com a analistes Judit Mascó, Ramón Márquez 'Ramoncín', Estel Solé i Adam Martín.

A més, 'Obrim fil' també dona veu a diferents testimonis. Ana Boadas entrevista a Joan Grivé. És ambientòleg i considera que els joves no tenen futur a causa del canvi climàtic.

Xavier Sardà entrevista l'arqueòleg Eudald Carbonell, que creu que la humanitat va cap al col·lapse.

En contraposició trobem el testimoni d'en Javier Sirvent. Divulgador i coneixedor del sector de les noves tecnologies, Sirvent es defineix com a tecnooptimista.

Escoltarem també el físic, astròleg i 'youtuber' José Millán, que ens explica com seran, segons l'astrologia, les relacions internacionals del futur.

Acabem l''Obrim fil' conversant amb l'Albert Vila, instructor de ‘supervivents’. Prepara altres persones per sobreviure a una catàstrofe.