Els Pets, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous.

'Efecte Collins' compta amb la visita d'Els Pets, que tocaran en directe a la sala Wolf les cançons 'La vida és molt avorrida sense el teu cos', 'No vull que t'agradi aquesta cançó' i 'L'àrea petita'.

Quan un grup passa dels 25 anys tocant la cosa ja és seriosa, però si en portes 36, t'estimes de veritat. Els Pets neixen la nit de Nadal de 1985 a Constantí, petit poble del Tarragonès on Lluís Gavaldà (veu i guitarra), Joan Reig (bateria i veu), i Falin Cáceres (baix), tots ells mitòmans de la música, decideixen passar d'oients a intèrprets i de pas escandalitzar a tothom fent-se dir Els Pets. Ningú, ni tan sols ells, pensava que la cosa arribaria tan lluny, però ja són 36 anys i les ganes hi són per molts anys més.

'Efecte Collins' descobreix un grup molt diferent dels dels 90. Es noten els anys de música que duen a l'esquena, però curiosament, si apropem el punt de vista, podem veure que hi ha moltes coses essencials que es mantenen. En Lluís viu a St. Alban (Anglaterra), el Falín viu a un poble del costat de Constantí i en Joan és l'únic que encara viu a la seva casa familiar al centre del poble. De fet, el local d'assaig d'Els Pets sempre ha estat situat a la planta baixa d'aquesta casa, gairebé des dels inicis, i això fa que es vegin sovint, malgrat les distàncies i ocupacions i responsabilitats.

Al documental Lluís Gavaldà torna a Constantí. Abans de trobar-se amb la banda, visita la seva germana Anabel, que era una de les llufes que cantaven i ballaven. Plegats passegen pel carrer recordant els vells temps. Mentrestant en Falin Cáceres i en Joan Reig es troben al camp de les Forques, un indret on jugaven de petits. Al Casino els espera qui va ser el seu mànager, xofer i amic durant molts anys: en Lluís d'Andorra. Els quatre gaudeixen d'un àpat mentre apilen records.