Levi Díaz se propone hacer bailar a toda Europa a ritmo de ‘Reír’, su canción para el Festival de Eurovisión Junior 2021. Y para conquistar la 19ª edición del certamen juvenil, ya tiene listo el equipo que le acompañará a París, sede de la final: los niños Lucía, Violeta, Sergio y Juan Diego se subirán con él al escenario de La Seine Musicale de la capital francesa.

Vicky Gómez será la coreógrafa de la actuación de Levi; la encargada de la preparación vocal será Natalia Calderón, coach vocal; y Raúl Amor, profesional de RTVE que ha colaborado ya en cinco ediciones del certamen -2016, 2017, 2021 y las junior 2019 y 2020- el responsable de vestuario. Completa el equipo la directora artística Marie-Sophie Kreissl, que toma el testigo de Nicoline Refsing, que finalmente no trabajará con la delegación española por diferencias contractuales.

Lucía Arcos (Madrid, 13 años). No concibe la vida sin bailar. Lleva desde los 7 años formándose en la Escuela de Baile DNG, y compite con tres grupos de la escuela: Fénix, Ellas y Little Tokio. Actualmente complementa su formación en Élite Estudio. Es su segundo año como bailarina de Eurovisión Junior, tras acompañar a Soleá en 2020.

Vicky Gómez, coreógrafa: “Es una coreografía muy potente”

“Trabajar con Levi ha sido muy fácil. Es un amor de niño, dispuesto a todo. Hemos ido probando diferentes propuestas que tenía preparadas y las hemos adaptado para potenciar su actuación y que él se sintiese cómodo. Eso es lo más importante: que él brille como cantante”, señala Vicky.

Encantada de repetir experiencia en el Junior –“es un espectáculo con unos medios increíbles que te da posibilidades infinitas”-, comenta que Levi se incorporará a la coreografía en ciertas partes, “con movimientos escénicos y algunos pasos coreográficos”, y afirma convencida que la propuesta española “va a llegar a París como un chute de adrenalina y energía”: “Es una coreografía potente y movida”.

Vicky Gómez, bailarina y coreógrafa salmantina, lleva bailando desde los 4 años y no ha dejado de formarse desde entonces en esta disciplina. Ganadora del talent ‘Fama, ¡a bailar!’ en 2008, cursó estudios de danza en el Conservatorio Profesional de Danza Clásica de Madrid y los compaginó con la formación en otras disciplinas como el jazz funk, el hip hop, el contemporáneo, los bailes de salón y el flamenco. Ha estudiado también es escuelas especializadas de Nueva York, Los Ángeles y Londres. Como bailarina, ha trabajado en videoclips con artistas como Pastora Soler, Ruth Lorenzo, India Martínez, Abraham Mateo, Paulina Rubio, Sweet California, Juan Magán, La Dama; en televisión ha formado parte del cuerpo de baile de ‘Tu cara me suena’, ‘La Voz’, ‘El Número Uno’, ‘Mira quien salta’, ‘Qué tiempo tan feliz’, ‘My Camp Rock 2’ y ‘The X Factor’ (Francia); en teatro actualmente forma parte del musical ‘I want you back’.

Como coreógrafa inicia su carrera en programas como ‘Operación Triunfo’ -ha sido profesora de la Academia de ‘Operación Triunfo’ en las tres últimas ediciones emitidas en La 1- y ‘Bailando con las estrellas’; y diseñó la coreografía de Soléa y ‘Palante’ en Eurovisión Junior 2020. También ha coreografiado para artistas como Aitana en su ‘Play Tour’, y videoclips y presentaciones de Natalia Lacunza, Nia, Africa Adalia, y Hugo Cobo. En el teatro ha coreografiado el musical ‘Flashdance’.