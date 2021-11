'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' estrena la 2a temporada parlant de disseny d'interiors. Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsaran en el tema parlant d'Antoni Bonamusa, i coneixerem els darrers treballs de l'Andrea Capilla, Adrián Jurado i Joan Martí, entre d'altres. La nova temporada d''Helvètica' comença carregada d’estils per a tots els gustos i segur que avui trobeu el vostre.

En el primer programa de la 2a temporada la Flora Saura parlarà de disseny d’interiors amb Andrea Capilla i Joan Martí, que ens acompanyaran a conèixer els seus projectes més recents.

Andrea Capilla i Joan Martí abans de ser entrevistats al programa RTVE CATALUNYA

Viatjarem al passat de la mà d’Òscar Dalmau, que ens acostarà l’obra d’Antoni Bonamusa, dissenyador dels interiors dels cinemes Balañà durant els anys seixanta. Descobrirem també el món de la visualització d’interiors en 3D amb l’estudi Alga Studio i el dissenyador Adrián Jurado ens ensenyarà com la llum pot ser la millor aliada a l’hora de dissenyar.

El disseny d'interiors protagonista a l''Helvètica' RTVE CATALUNYA

I si el minimalisme no és plat del vostre gust, la Júlia Solans ens parlarà d’Iris Apfel, una estrella centenària de la moda i el disseny que segur que no us deixa indiferents amb el seu estil excèntric i recarregat.

