'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' posa sobre la taula aquesta setmana l'etern debat sobre tenir fill. És un gest egoista o un acte de generositat? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran amb analistes, convidats i testimonis.

Xavier Sardà entrevistarà Tere Rodríguez, que es descriu com a 'antinatalista'. Creu que tenir fills biològics no és ètic. Va decidir no tenir fills perquè no volia portar-los al món terrible en què vivim.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes la model Judit Mascó i els periodistes Víctor Amela, Lorena Vázquez i David Balaguer.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis. Ana Boadas entrevistarà Gemma Bas i Vicenç Vila, pares d'una família nombrosa. Tenen 7 fills, tots nois, d'entre 4 i 19 anys.

Xavier Sardà també entrevistarà el cantant Ramoncín, pare de quatre fills.

Ana Boadas també entrevistarà Maria Sellés i Miquel Roure. Tots dos són fills de donant d'esperma i busquen i reivindiquen conèixer el seu pare. I Glòria Labay, que ha intentat ser mare de totes les maneres, però n'ha desistit.

Acabarem l''Obrim fil' d'aquesta setmana amb el testimoni d'en Rafel Vives, actor, presentador de televisió i pare adoptiu. Amb la seva dona van adoptar en Miquel, un nen d'Etiòpia, que els va demanar d'anar a buscar els seus germans. Ara són família nombrosa. Creu que és millor adoptar que tenir fills.