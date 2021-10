'Obrim fil' és el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous a la mitjanit a La 1.

'Obrim fil' debat aquesta setmana sobre la seguretat. Hi ha una crisi real de seguretat? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran amb analistes, convidats i testimonis.

Xavier Sardà entrevistarà Carles Quílez, periodista especialitzat en successos i tribunals, que, entre altres coses ens explicarà els delictes més comuns, les tendències en el món delictiu i les bandes que operen ara mateix a Catalunya.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes l'actriu i escriptora Estel Solé, i els periodistes Màrius Carol, Neus Sala i Germán Aranda.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis. Ana Boadas entrevistarà Eva Vila, portaveu de Tsunami veïnal, una la plataforma ciutadana formada per vora 40 entitats veïnals de Barcelona que reivindica una ciutat més segura, on no hi hagi tant d'incivisme i es comentin menys delictes. També parlarà amb Núria Jordà, que va patir un robatori estant a casa seva a Vilablareix (Gironès).

En el reportatge setmanal, Ana Boadas entrevistarà Anaïs Franquesa, advocada del col·lectiu Irídia, a qui pregunta com afecten els abusos policials a l'autoritat de la policia al carrer.

Un altre testimoni que assistirà al plató de l''Obrim fil' és Imma Viudes, portaveu del Sindicat Autònom de Policia SAP-Fepol sobre la percepció que tenen els cossos policials sobre l'augment de problemes de seguretat i la percepció d'impunitat.

Ana Boadas també entrevistarà Bernat Bernabéu, que va patir una agressió homòfoba a Girona.