'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

Aquest dimecres 'Noms propis' té com a convidada la jutgessa i escriptora, Graziella Moreno. És jutgessa des de l'any 2002 i la seva especialitat és el dret penal, tot i que ara exerceix al jutjat 58 de primera instància, dedicat a les persones amb discapacitats.

Graziella Moreno ha publicat unes quantes novel·les

Ha publicat ja unes quantes novel·les com 'Juegos de maldad', nominada a millor novel·la en el primer festival Cubelles Noir; 'Invisibles', premiada per la Fundación QSD Global, així com la seva darrera obra, 'El salto de araña', que ha estat guardonada amb el Premio de Letras del Mediterráneo de la Diputació de Castelló.

L'escriptora i jutgessa Graziella Moreno és una gran lectora

Assegura que moltes de les històries que explica a les seves novel·les estan inspirades en la seva professió i experiència com a jutgessa, i afegeix que fa novel·la negra perquè "és el que li surt". Durant la conversa amb Anna Cler, l'autora ens explicarà que escriu les històries que li remouen per dins, i li fascina l'esser humà per “la seva capacitat de fer tant el millor com el pitjor”.

També ens parlarà de com s'ho fa per tenir temps per treballar al jutjat i escriure, i alhora llegir, perquè ens ha dit que és una gran lectora, de les que llegeix més d'un llibre a la vegada.

L'escriptora i jutgessa Graziella Moreno, protagonista aquesta setmana a 'Noms Propis'

