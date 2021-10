Paloma del Río, guardonada als I Premis de la Dona a l'Esport

La periodista de RTVE, Paloma del Río, ha estat premiada en la categoria de Comunicació de la primera edició dels Premis de la Dona a l'Esport. La periodista espanyola que ha retransmès més Jocs Olímpics (15 edicions) ha rebut el premi de la mà del director de RTVE Catalunya, Oriol Nolis, i del director general de Revistas de Prensa Ibérica, Óscar Voltas. Un reconeixement a la seva feina, per incentivar la difusió de l'esport femení i ser "una de les periodistes que van obrir camí a les dones al periodisme esportiu d'alt nivell".

Oriol Nolis entrega el premi a Paloma del Río rtve catalunya

"Ara estic recollint molts anys de treball, molta dedicació a l'esport minoritari, a l'esport femení, jo soc molt pesada i segueixo, no només durant els Jocs Olímpics, també en el període de després, quan ningú se'n recorda de les esportistes", va senyalar la periodista. "Em sembla profundament injust que no tractem a les esportistes com es mereixen. Tenim una cadena que ens permet tenir 24 hores al dia esport i 24 hores al dia d'exposició".

Oriol Nolis va remarcar l'aposta de RTVE per l'esport femení: "Ho fem al Teledeporte, ho anem fent cada vegada més als Telediarios i sobretot als Jocs Olímpics, on molta gent s'ha enganxat a les nostres retransmissions. És una feina que hem de fer com a servei públic, però que té una gran resposta entre el públic".

Paloma del Río parla amb Montse Busquets rtve catalunya

"Hi ha futur a l'esport femení i en les periodistes que per vocació volem ser periodistes esportives, volem estar allà", va sentenciar Paloma del Río.