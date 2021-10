'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti un explorador. El programa està dirigit per Àngels Villar i presentat per Anna Bertran. S'emet els dimarts a La 2 i es torna a emetre els dissabtes al migdia.

Arriba l'estiu i, de cop, un poble tranquil i rural, veu venir uns forasters luxosos que es fan fer cases de cine. El contrast és brutal, però amb el temps queden edificis històrics, que amaguen històries d'amor i de riquesa, d'exili i de cerveses. 'Perduts en el temps' se centra, aquesta setmana, en els estiuejants de Montcada i Reixac, al capítol 'Estius de luxe'.

Avui dia, qui més qui menys, aprofita l'estiu per marxar de la ciutat, o per anar a la platja o simplement per canviar d'aires. A Catalunya, el que coneixem com a fenomen social de l'estiueig té origen al segle XIX. Molts barcelonins van començar a passar l'estiu fora de la capital catalana.

A finals del segle XIX i principis del XX, hi havia un poble no molt lluny de Barcelona que es va convertir en el destí preferit de la burgesia barcelonina. Tot aquest luxe es concentrava a Montcada i Reixac, una població que, gràcies a la inauguració de la línia de tren Barcelona – Granollers l'any 1854, es va convertir en el destí preferit de les famílies més benestants de Barcelona.

Anna Bertran rtve catalunya

Els carrers al voltant de l'estació es van omplir de torres i cases d'estiueig, la majoria neoclàssiques, prèvies al modernisme, i van canviar completament el paisatge de la localitat. L'Anna Beltran visita alguna d'aquestes cases senyorials, reviu les seves històries i repassa com eren les vacances de la burgesia i quins il·lustres estiuejants van visitar Montcada i Reixac.