'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

'Helvètica' explora el món del disseny institucional, tan apassionant com sovint desconegut. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsaran en el disseny al voltant de les institucions acompanyats de Francesc Ribot, Nacho Padilla o Pilar Villuendas, entre d'altres.

En aquesta reemissió parlarem del disseny que envolta el món de la política, l'activisme i les institucions. Acompanyarem la Flora Saura a conèixer Francesc Ribot, dissenyador i professor de disseny que ens descobrirà els secrets de la comunicació política. Amb ell i els seus alumnes ens atrevirem a crear el nostre propi moviment polític i a dissenyar-ne la seva identitat gràfica. A més, coneixerem com es crea la comunicació institucional de la mà de Nacho Padilla, director creatiu de l'Ajuntament de Barcelona.

Flora Saura i Francesc Ribot, a 'Helvètica' RTVE CATALUNYA

D'altra banda, l'Òscar Dalmau parlarà amb una de les dissenyadores gràfiques clau de la Transició: Pilar Villuendas. També descobrirem com es pot fer activisme a través del disseny gràfic amb Ariadna Serrahima.

Òscar Dalmau entrevista la dissenyadora gràfica, Pilar Villuendas RTVE CATALUNYA

Finalment, acompanyarem la Júlia Solans en un viatge per la història de la protesta gràfica. Aquesta setmana et presentem un 'Helvètica' on comprovarem que el disseny és capaç de canviar el món.

Júlia Solans ens acompanya en un viatge per la història de la protesta gràfica. RTVE CATALUNYA

