El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i dissabtes.

Aquesta setmana visita l''Efecte Collins' el trio barceloní Mujeres, que despleguen tot el seu poder sonor a l'escenari de la sala Sidecar. Mujeres va començar el seu projecte fa més de 10 anys com un grup d'amics que es reunia per fer alguna cosa junts. Avui, han aconseguit posicionar-se com un dels referents en el rock en castellà, amb diversos himnes composats i amb milers de seguidors que els canten amb el puny alçat.

Mujeres el formen Yago Alcover (guitarra i veu), Arnau Sanz (bateria) i Pol Rodellar (baix) i ja han editat cinc àlbums en els quals es pot distingir una evolució des d'un so de garatge rock tradicional i el fil de cançons en anglès, cap a una recerca de melodies més delicades amb lletres en espanyol. El directe sempre ha estat el més important per a la banda. Sentir la calor de la gent, cantar al seu costat i compartir les seves cançons, és el veritable motor que els motiva a seguir oferint cada vegada més i millors discos.

Mujeres rtve catalunya

A 'Efecte Collins' el trio interpreta quatre de les seves cançons més representatives de la seva carrera com són 'Romance Romántico' una cançó d'amor devastadora, 'Un sentimiento importante' l'amor i l'amistat dessagnant-se damunt la taula, 'Cae la noche' on ens parlen de perseguir quelcom que no existeix i de sentir-se perdut i 'Tu y yo', una cançó plena d'eufòria destructiva.

Al documental de la setmana veurem als membres de Mujeres preparant-se per fer un concert en directe al Castell de Montjuïc. Per a la banda actuar davant del públic suposa una injecció d'energia que necessiten per continuar tocant i afirmen que sense el directe el grup no existiria. El procés dels concerts de Mujeres inclou la recollida de material, el muntatge i les proves de so, l'espera abans de sortir a l'escenari, l'actuació i finalment el desmuntatge per després tornar a casa.