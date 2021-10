‘Cómo nos reímos’ regresa a La 2 con una nueva temporada en la que continúa buceando en el Fondo Documental de RTVE para recuperar los mejores momentos de humor. Un tributo a Chiquito de la Calzada, el humor infantil o los informativos son algunos de los nuevos capítulos.

En esta nueva edición, ‘Cómo nos reímos’ apuesta por la política, los médicos, las parodias musicales o los informativos como fuente de inspiración, acompañados del toque de humor habitual en el programa. Tricicle, Eugenio, Martes y 13, Cruz y Raya, Los Morancos y Gila serán las estrellas de esta temporada.

Todo ello podrá verse en los capítulos ‘¡Vaya par!’, ‘Kilómetros de humor’, ‘Teledelirio’, ‘Alta fidelidad’, ‘¡Viva Chiquito!’, ‘Risoterapia’, ‘Sopa de chistes’, ‘Políticamente incorrecto’, ‘Tricicle – chooof’ y ‘Pequehumor’. Y, como en los últimos años, el colofón de la temporada será el especial de Nochebuena: ‘Humor-Pedia’.

Desde sus inicios, en diciembre de 2012, ‘Cómo nos reímos’, dirigido por Daniel Villasante, se ha convertido en el espacio de humor más veterano de los programas de archivo. Ha ofrecido monográficos de los grandes maestros del humor, como Gila, Eugenio, Los Morancos, Chiquito de la Calzada o Martes y Trece; y ha propuesto especiales dedicados a los diferentes formatos del humor como los sketches, las parodias, los chistes o los monólogos. También ha abordado especiales temáticos dedicados al mundo del cine, la publicidad o los deportes.

‘¡Vaya par!’: primer capítulo dedicado a las parejas cómicas

‘Cómo nos reímos’ llega cargado de humor de dos en dos, de parejas desternillantes o, lo que es lo mismo, de los emblemáticos y más queridos dúos españoles. En el capítulo ‘¡Vaya par!’ no faltarán a la cita Martes y Trece, Tip y Coll, Cruz y Raya, Los hermanos Calatrava, Rosa María Sardá con su inseparable Honorato ni tampoco Los Morancos. Con sus delirantes sketches harán reír a carcajadas mientras entonan grandes hits como ‘Las Sevillanas pijas de Pochola y Borja Mari’ o se arrancan a cantar parodiando a Los Pecos, The Beatles, Simon and Garfunkel o “Salopé”.