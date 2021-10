'BackUp', la sèrie sobre delictes digitals del Lab de RTVE.es, ha guanyat el Premi de Periodisme d'Investigació de l'Associació de Periodisme d'Investigació d'Espanya (API). El jurat ha destacat que és "un producte de primera, i una gran producció. A més, compta amb bona narrativa i eficàcia comunicativa". Carol Espona i Josep Lluís Asensio, de l'equip d'investigació de TVE, i Miriam Hernanz, directora del Lab de RTVE.es, han recollit el premi en un acte celebrat aquest dijous i presentat per Silvia Intxaurrondo.

Una sèrie d'investigació sobre delictes digitals

'BackUp' és la primera sèrie d'investigació de RTVE ideada per ser consumida en format vertical, i es va estrenar en IGTV. Amb una durada per capítol d'uns set minuts, mostra la forma de procedir dels delinqüents, així com l'experiència de víctimes i experts, que han hagut de fer front a aquesta nova forma de delinqüència que reprodueix els problemes de la vida real al món digital. Cada capítol compta, a més, amb unes claus que pretenen servir de guia a l'hora d'afrontar els perills que es poden donar al realitzar una compra, enviar contingut eròtic i acceptar polítiques de privacitat, entre altres.

La sèrie documental aborda els delictes a la xarxa sense intenció de criminalitzar internet, sinó d'explicar com prevenir els delictes més comuns en línia i com actuar si has patit algun. En concret, aborda el robatori de dades, l'assetjament a menors (grooming), els estafadors a través de les apps de cites, els assetjadors per sexting, l'estafa en compres online, l'estafa del CEO i el segrest de dades. Set dels delictes més comuns que persones i empreses poden patir a internet.