'Cafè d'idees' és el matinal informatiu de RTVE Catalunya, que dirigeix i presenta Gemma Nierga, amb Lorena del Amo al bloc d'actualitat, amb edició de Sandra Morales i Susana Torrejón.

'Cafè d'idees', el matinal informatiu de RTVE Catalunya que presenta Gemma Nierga, entrevista demà José Luis Rodríguez Zapatero, que és a Barcelona per presentar el seu llibre 'No voy a traicionar a Borges'.

A partir de les 8:30h, i en simulcast per La 2 i Ràdio 4, Gemma Nierga entrevistarà José Luis Rodríguez Zapatero, amb qui conversarà de la seva passió per la literatura i per Jorge Luis Borges, que l'ha portat a escriure'n un assaig.

A l'entrevista Gemma Nierga també li preguntarà, entre d'altres temes, com veu la situació política catalana actual i la taula de diàleg, i del 40è congrés del PSOE, que se celebra el cap de setmana vinent a València.

En acabar, Gemma Nierga analitzarà l'actualitat política amb Ester Vera, directora del diari Ara, i Joan López Alegre, professor de Comunicació política.