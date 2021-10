El programa de música, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous a La 2.

Aquesta setmana visita l''Efecte Collins' Nakany Kanté. L'artista assisteix al programa per contagiar-nos el ritme del seu particular estil, però també per reivindicar la música africana.

Nakany Kanté és original de Guinea Conakry, de la ciutat de Siguiri, que fa frontera amb Mali, al costat del riu Níger. Va arribar a Catalunya l'any 2009 i de seguida va tenir contacte amb músics a Barcelona i va començar a girar amb algunes bandes fins que va publicar el seu primer treball que és una clara aposta per un estil que barreja la música tradicional mandinga amb el pop. Tanmateix, sens dubte el directe és el seu fort, amb una banda compacta que ajuda a treure d'ella la seva llum i el seu talent. Aquestes és una de les raons per les quals va arribar al número 5 en el rànquing dels millors directes nacionals de l'any 2015 de Rockdelux. Podrem veure-la en directe des d'una de les sales més mítiques de Barcelona: Razzmatazz.

Nakany Kanté, aquest dijous a 'Efecte Collins' RTVE CATALUNYA

Les seves cançons han arribat al top ten a les televisions i ràdios de Conakry, començant a tenir un just reconeixement per part dels artistes i el públic al seu país. En les lletres mostra la seva preocupació social, revela algunes vivències personals que han marcat la seva vida, indaga en els refranys populars africans, ens parla de la destinació, la venjança, la veritat i la mentida, el perdó, la temporalitat. En definitiva, amb una intenció de protesta contra la desigualtat entre homes i dones o l'abandonament dels nens del carrer.

D'altra banda, a la part musical segueix indagant en el pop, s'arrisca a gravar veu i guitarra en solitari, coqueteja amb el flamenc i la música mediterrània col·laborant amb Calima i Macaco. Sens dubte és un reflex de les seves vivències personals i el creixement com a artista.

Al documental de la setmana repassarem com la Nakany va arribar a Catalunya i coneixerem algunes de les persones que l’han influenciat o ajudat com artista mentre es reivindica que Àfrica és un continent ple de música que val la pena descobrir.