'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els dimecres i dissabtes a La 2.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita d'Adeline Arànega a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. La propietària del primer sex-shop d'Espanya ha col·laborat amb campanyes de sensibilització en la lluita contra la sida i ha fet xerrades per a escoles i institucions sobre educació sexual.

L'Adeline Arànega visita aquesta setmana el programa perquè puguem conèixer la seva història. Arànega ens explicarà que els seus pares eren espanyols que van anar a viure a França i que va ser allà on va descobrir el primer producte que va vendre a la seva botiga: les boles xineses. Va venir a Barcelona el març de l'any 1978 i va ser en aquesta ciutat on va obrir el primer sex-shop d'Espanya. Tenia poc més de vint anys. En aquella època, recorda que tot era molt tabú i que els veïns del barri no entenien gaire el que passava dins de la botiga. Fins i tot, les autoritats la van sancionar per "perillositat social" i la van obligar a tancar tres mesos després de l'obertura.

Més enllà de la botiga, l'Adeline ha col·laborat amb campanyes de sensibilització en la lluita contra la sida, quan aquest virus va aparèixer als anys vuitanta o fent xerrades per a escoles i institucions sobre educació sexual. També fa temps que col·labora amb diversos psicòlegs, sexòlegs i terapeutes de parella.