Bruno Oro i Blanca Suárez, a 'Punts de vista'

El programa cultural de producció pròpia de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera, s'emet els divendres al vespre a La 2.

'Punts de vista' comptarà aquesta setmana amb Bruno Oro i Blanca Suárez i les actuacions de Daniel Minimalia i Mocedades amb Los Panchos. A més, el 'Club de lectura' amb Olga Ruiz.

Divendres Tània Sarrias entrevistarà l'actor i músic Bruno Oro, que presenta la seva segona novel·la 'Si et cases, no em convidis'. Sarrias també parlarà per videotrucada amb l'actriu Blanca Suárez que estrena la sèrie 'Jaguar'.

Daniel Minimalia rtve catalunya

A plató 'Punts de vista' comptarà amb l'actuació del guitarrista i compositor Daniel Minimalia, guanyador del Grammy Llatí al millor disc instrumental per 'Terra', i Mocedades i Los Panchos, que estan fent una gira conjunta en homenatge al cantant i compositor Armando Manzanero.

Mocedades i Los Panchos rtve catalunya

L'Olga Ruíz farà la seva secció 'Club de lectura' on repassarà l'actualitat literària i proposarà lectures sorprenents. A més, el programa se centrarà en 'Mediterráneo', una de les tres pel·lícules espanyoles preseleccionades pels Oscar 2022.