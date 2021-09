RTVE Catalunya estrena dijous nova temporada d''Efecte Collins', l'espai de música en directe que neix amb la voluntat de mostrar, amb molta cura i una alta estima per la música, les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. El programa retorna amb la Fundación Tony Manero, que inunda la sala Razmatazz amb llums estroboscòpiques i cançons que faran ballar a qualsevol que els escolti.

Aquesta setmana RTVE Catalunya estrena la segona temporada d''Efecte Collins', un programa en expansió que millora a cada episodi, així ho demostra la bona acollida de la primera temporada per part dels espectadors. És per això que aquesta vegada no només repetirà fórmula, sinó que la perfeccionarà.

'Efecte Collins' va un pas més enllà que qualsevol altre programa musical i aquesta temporada no se centrarà només en la promoció de l'artista. Durant l'actuació musical, la càmera es mourà entre els músics i proporciona a l'espectador la sensació de ser a dalt de l'escenari amb ells, mentre que el reportatge sempre tracta sobre un tema de l'univers musical que es posarà damunt de la taula per generar debat i que connecta amb cada artista.

Hi trobarem també una gran cura especialment pel so i la imatge. Comptarà amb una realització a mig camí entre el videoclip i la música en directe, i amb uns reportatges que s'han produït en estreta col·laboració amb els mateixos artistes per tal de veure més enllà del seu vessant públic en situacions divertides, amenes i sobretot quotidianes.

17.11 min Efecte Collins presenta la segona temporada al Mercat Música Viva de Vic

Els Pets, Ladilla Rusa, Nakany Kanté, Renaldo & Clara, Joan Magrané, Suu i El Petit de Cal Eril són alguns dels artistes que ens acompanyaran en directes enregistrats a espais com la sala Razzmatazz de Barcelona, la Capsa del Prat del Llobregat i El Cafè del Teatre de Lleida.