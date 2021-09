'Obrim fil' el debat social de RTVE Catalunya conduït per Xavier Sardà i Ana Boadas. S'emet els dijous al vespre a La 1.

'Obrim fil' porta la bisexualitat a debat. Som tots bisexuals o és una moda? Per tractar aquestes qüestions, Xavier Sardà i Ana Boadas comptaran amb analistes, convidats i testimonis.

Sardà entrevistarà Laila Pilgren, sexòloga i directora de Sex Academy, amb qui intentarà aclarir algunes de les qüestions que es plantegen les persones sobre la bisexualitat.

Per aprofundir en el tema, Xavier Sardà i Ana Boadas rebran al plató com a analistes la sommelier i periodista Meri Falgueras, l'actriu i escriptora Estel Solé, i els periodistes Màrius Carol i David Balaguer.

A més, 'Obrim fil' també donarà veu a diferents testimonis. Sentirem en Javier Vilalta, que va ser condemnat per no haver explicat a la seva dona que abans del matrimoni havia tingut relacions amb homes, i Noemí Ungria, considerada una de les pioneres en la visibilització de la bisexualitat. A més, la biòloga Evelyn Segura ens explicarà com la bisexualitat és present a moltes espècies animals.

Xavier Sardà també conduirà el debat entre la sexòloga Daniela Blume, que ha col·laborat a normalitzar la bisexualitat i que defensa que tots som bisexuals però estem reprimits, i l'empresària i exconcursant de Masterchef Teresa Sanfeliu, que creu que és una moda que passarà.