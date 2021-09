'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti una explorador. El programa està dirigit per David Fernández de Castro i presentat per Anna Bertran.

'Perduts en el temps' recupera aquest dimarts el capítol 'Barcelona va ser una festa'. Aquesta setmana Anna Bertran observarà com l'urbanisme barcelonès respon a grans successos internacionals del passat.

L'urbanisme a Barcelona ha anat lligat a esdeveniments de ressò internacional. Encara queden vestigis d’aquests fastos oblidats, com una construcció de ferro i vidre, un pioner centre de comunicacions o un palau on no residia la noblesa, però va acollir famosos personatges de la cultura popular.