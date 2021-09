'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dissabtes a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya recupera aquest dissabte la visita de Ramon Madaula a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'actor ha participat en sèries com 'Hermanas', 'Gran Reserva' i més recentment, 'Cuéntame'.

Ramon Madaula té un extens currículum com a actor de cinema, teatre i televisió, però des de fa un temps també escriu teatre. L’obra més recent que ha escrit i que també protagonitza és 'Els Brugarol' que pròximament podrem veure a RTVE Catalunya. És una comèdia que, com ens explica, arranca d’una experiència pròpia.

Nascut a Sabadell, Ramon Madaula va estudiar interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. Al teatre, ha treballat a les ordres de Josep Maria Flotats, Mario Gas o Lluís Pasqual. A més, Madaula també ha fet cinema. Algunes pel·lícules on l’hem pogut veure són 'El largo invierno', 'La pasión turca', 'El porqué de las cosas' o '53 días de invierno'. I, a televisió, ha sortit en sèries com 'Hermanas', 'Gran Reserva' i més recentment, 'Cuéntame'.

Amb més de trenta anys als escenaris, Ramon Madaula sempre busca noves fites, però també li agrada la vida reposada. Està casat amb la també actriu i directora Sílvia Munt i té dues filles. Amb ell parlem de feina i ens explica el perquè no vol treballar, per exemple, amb Pedro Almodóvar o el perquè no va voler fer el càsting per la darrera pel·lícula de Woody Allen.