El programa de música en directe, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

'Efecte Collins' recupera aquesta setmana l'últim capítol de la primera temporada amb un programa especial farcit d'actuacions extra. Durant tretze capítols, bandes i artistes catalans han visitat quatre sales de concerts d'arreu de Catalunya: Sidecar, Apolo, La Mirona i Upload. I per al capítol final ens han deixat gravats els bisos sorpreses.

Sidonie a la sala Sidecar rtve catalunya

Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic, que van ser els encarregats d'engegar els motors d''Efecte Collins', regalen al programa la cançó 'Ai on va l'à…'. Els experimentals i sorprenents Seward interpreten 'And The Case Of Her Joy' des de la sala Sidecar. Marco Mezquida, genial pianista i compositor, interpreta 'Vientos Elíseos'. El grup de pop-punk Chaqueta de Chándal escullen 'El Amigo del Mal' i els entusiastes Sidonie fan 'Abba y Mathieu'. Per acabar, el grup estrella del pop en català, Manel, regala un autèntic tresor amagat del seu últim disc: 'Amb un ram de clamídies'.