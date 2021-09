'20Vint' és un programa de monòlegs de RTVE Catalunya amb un humor directe, nu, sense res més que la paraula. S'emet els dijous a la tarda a La 2.

El programa d'humor de RTVE Catalunya, '20vint', presentat pel periodista i còmic Toni Mata, recupera dijous el capítol amb els monologuistes Asaari Bibang, Juan Solo i Jordi Ríos.

En els monòlegs d'aquest capítol coneixerem com van canviar les Spice Girls la vida d'Asaari Bibang, veurem ballar a Juan Solo i descobrirem la faceta de col·leccionista de bosses de ràfia d'en Jordi Ríos. Presentat per Toni Mata, l'home que si es presentés a alcalde proposaria que hi hagués orgasmes per civisme.