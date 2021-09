'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

RTVE Catalunya recupera dilluns el capítol d''Helvètica' sobre el disseny gràfic. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsen en aquesta disciplina del disseny acompanyats de Maria Àngels Fortea, Víctor Oliva i Aleix Artigal, entre altres.

Al capítol la Flora Saura visita l'arxiu de Toni Miserachs, una de les nostres grans dissenyadores gràfiques. A més, Maria Àngels Fortea, professora i investigadora, ens explica què és el disseny gràfic.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau ens introdueix en el món de Víctor Oliva, dissenyador gràfic i col·leccionista de dissenys històrics. Ens endinsem en el boom del disseny gràfic de la mà d'Enric Aguilera, un dels creadors de dissenys que segur que heu tingut entre les mans. També entrem a l'estudi Pràctica per conèixer com treballen avui els dissenyadors gràfics i descobrim com el disseny pot fer-nos la vida més fàcil de la mà d'Aleix Artigal de l'estudi Família. I si voleu conèixer una d'aquelles figures imprescindibles de la història del disseny, no us perdeu la secció de la Júlia Solans, que es posa dylaniana per parlar-nos del gran Milton Glaser. Un 'Helvètica' dissenyat amb cura per fer-nos descobrir l'apassionant món del disseny gràfic.