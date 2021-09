Ésta es la historia de David contra Goliat. La historia de aquéllos que no se conforman, que no se dejan pisar, y que se levantan contra un sistema injusto. Es la historia de Ana Tramel, una brillante abogada que resurge de sus cenizas y que hará todo lo posible para ayudar a su hermano, acusado de asesinato.

‘Ana Tramel. El juego’ es un trepidante thriller de investigación judicial que se adentra en el mundo del juego, protagonizado por Maribel Verdú y basado en la novela ‘Ana’ de Roberto Santiago. Rodada entre Pamplona y Madrid, está coproducida por RTVE, Tornasol, DeAPlaneta y ZDF Enterprises.

La serie se ha presentado este jueves en el FesTVal de Vitoria en una rueda de prensa presentada por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE. “Esta es una de las apuestas más potentes de la temporada”, ha asegurado Javier García, subdirector de Ficción de RTVE. Entre sus valores ha destacado a Maribel Verdú y el “reparto espectacular”, y que es una adaptación de la novela de Roberto Santiago “dirigida por dos de los grandes nombres del cine y la ficción nacionales”, con cartel de Paula Bonet y música de Marlango. “Un producto muy cuidado y muy especial”, ha concluido.

María Zabala, Unax Ugalde, Roberto Santiago, Natalia Verbeke y Tomás del Estal

Roberto Santiago, creador del libro y de la serie, ha destacado la importancia de mostrar la ludopatía en televisión de la forma más realista posible, ya que “todo lo que se ve en la serie sobre el mundo del juego es absolutamente real, todo lo que aparece lo he visto yo con mis propios ojos tras muchos meses de documentación”. En ese sentido añade, además, que “la serie no solo es un thriller de investigación, misterios y asesinatos que te engancha, sino que es necesaria para visibilizar el mundo del juego”.

Elena Bort, productora ejecutiva de DeaPlaneta, ha confesado que “desde que leímos la novela de Roberto vimos que era necesaria llevar a la pantalla historias como esta, de mujeres tan completas, tan complejas y tan bien escritas”. Y añade que “hemos intentado arropar el proyecto y darle una perspectiva femenina”. En ese mismo sentido, Mariela Besueivsky, productora ejecutiva de Tornasol, ha reconocido que “todos vimos a Maribel Verdú como Ana Tramel y tuvimos la suerte de que ella abrazó el proyecto con el entusiasmo que le caracteriza”.

Maribel Verdú, que no ha podido acudir a la presentación por motivos profesionales, ha enviado un vídeo en el que agradece que la eligiesen para interpretar a Ana Tramel porque “es el personaje más complejo que he hecho durante toda mi carrera” y “es una serie que me ha llegado al alma y al corazón”.

El Festival de Montecarlo -donde estuvo nominada a la Ninfa de Oro-; el Festival de Málaga; y ahora el FesTVal de Vitoria son tres de los escenarios donde ya se ha podido disfrutar de la nueva ficción de La 1, que contará con una original cabecera con música del grupo Marlango e ilustración de la artista Paula Bonet.

20.03 min Presentación de Ana Tramel. El juego, la nueva apuesta de ficción de RTVE

La historia Ana Tramel es una brillante abogada penalista que vive sus horas más bajas. Una llamada de su hermano Alejandro, al que hace años que no ve, le hace ponerse de nuevo en marcha: ha sido acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. Rodeada de un pequeño equipo de confianza, se tendrá que enfrentar a una enorme corporación de la industria del juego. La serie está protagonizada por Maribel Verdú, Natalia Verbeke, Israel Elejalde, Luis Bermejo y Unax Ugalde. Completan el destacado elenco Joaquín Climent, Tomás del Estal, Elvira Mínguez, Víctor Clavijo, María Zabala, Biel Montoro y Bruno Sevilla, entre otros. Roberto Santiago, escritor, guionista y director de cine, es el creador de la serie y también guionista junto a Ángela Armero. Los capítulos están dirigidos por Salvador García Ruiz (‘Isabel’, ‘La caza. Monteperdido’) y Gracia Querejeta (‘Invisibles’, ‘Sin identidad’, ‘Felices140’, ‘15 años y un día’, ‘Siete mesas de billar francés’).

Quién es quién ANA TRAMEL (Maribel Verdú) Abogada penalista. Fuerza. Talento. Autodestructiva. Protagonista y narradora. Desde el primer momento se convierte en los ojos del espectador. Su lucha por cambiar el sistema es nuestra lucha, de alguna forma todos somos Ana Tramel. La actriz explica que "para entender a Ana Tramel tienes que irte atrás y entender qué cosas le han pasado en su vida para que reaccione de esa manera ahora". "Es un personaje que nada tiene que ver conmigo. Es una mujer torturada, triste, seria, muy vulnerable también...". Ana Tramel se pondrá manos a la obra para defender a su hermano de los cargos que le acusan CONCHA ANDÚJAR (Natalia Verbeke) Abogada. Madre coraje. Luchadora. Buena amiga. La mejor amiga de Ana, se conocen desde la facultad. Lleva varios años al frente de un bufete de recursos administrativos especializado en multas. Acogió a Ana en sus momentos más bajos. Literalmente la rescató. Natalia Verbeke cuenta que "Concha está en un momento económico muy delicado donde parece que va a tener que cerrar la oficina y con una crisis matrimonial muy grande. Es una mujer valiente y a la vez muy frágil". SANTIAGO MONCADA (Israel Elejalde) Teniente de la guardia civil. Atractivo. Inteligente. Acción. Al frente de la investigación por la muerte del director del Casino Gran Castilla, el teniente Moncada tiene una implicación personal con este caso mucho más grande de lo que podría parecer a primera vista. "Moncada es amigo de Alejandro. Establece lazos con Ana Tramel y se ve que hay algo más. Es una relación difícil. Es un hombre que hace esfuerzos por parecer que lo tienen todo bajo control", explica Elejalde. ALEJANDRO TRAMEL (Unax Ugalde) Hermano de Ana. Adicto a las emociones fuertes. Motor desencadenante de toda la historia. Una de esas personas que sabes que te va a traer problemas, pero aun así no puedes dejar de quererle. Su adicción al juego le lleva a cometer errores que llevarán a Ana a enfrentarse a situaciones límite. "Ana descubre que su hermano está inmerso en el mundo de la ludopatía, está jugando de manera descontrolada, y el espectador descubrirá hasta dónde llega el personaje", señala Ugalde. "Es un personaje clave para entender qué le pasa a Ana Tramel”. EMILIANO SANTOJA (Tomás del Estal) Dueño del emporio Gran Castilla. Autoritario. Hecho a sí mismo. Despiadado. Lo más parecido al malo de esta historia. Empezó desde abajo, sin que nadie le regalara nada, abriéndose camino a codazos. Hasta amasar una enorme fortuna alrededor del mundo del juego. No está dispuesto a que nada ni nadie se interponga en su camino. Tal vez su único punto débil es que no engaña a nadie: es lo que parece a simple vista. "Es un personaje acostumbrado a salirse con la suya, que lo tiene todo absolutamente controlado y mueve los hilos de todos”, explica el actor. EME (Luis Bermejo) Investigador privado. Introvertido. Invisible. Inasequible al desaliento. Cuando las cosas se tuerzan (y se van a torcer mucho) este detective será el único verdadero aliado de Ana Tramel. La relación profesional entre ambos viene de muy atrás. Directo, brusco, hermético, no soporta perder el tiempo, y no está dotado de grandes habilidades sociales. SOFÍA (María Zabala) Abogada inexperta. Ambiciosa. Trabajadora. Leal. Ayudante de Ana, en cierto sentido y según avanza la historia, se va convirtiendo en su heredera natural tanto por su talento y por su capacidad de trabajo, como por esa necesidad vital de luchar por la verdad y la justicia. Uno de los personajes más transparentes y limpios que nos vamos a encontrar en esta historia. Tenaz y luchadora. La serie visibiliza la realidad de la adicción al juego

Capítulo 1. La apuesta Ana Tramel es una abogada penalista retirada, adicta a los tranquilizantes y que se gana la vida recurriendo multas en el bufete de su mejor amiga Concha. Un día recibe una llamada que cambiará su vida para siempre: su hermano Alejandro acaba de ser detenido acusado de asesinar al director del Gran Casino de Robredo y necesita que le defienda. En su visita al calabozo, conoce al teniente Moncada, el encargado de la investigación y con el que existe una atracción mutua. Allí descubre que Alejandro tiene una familia que ella no conocía: su mujer es Helena, una joven ‘stripper’ rusa con la que tiene un hijo de dos años, Martín. Al comenzar la investigación con su equipo, Ana descubre que su hermano estaba enganchado al juego y anegado por las deudas. Decide hacerse cargo del caso y volver a ponerse la toga después de cinco años sin pisar un tribunal.

EQUIPO ARTÍSTICO Ana Tramel: MARIBEL VERDÚ Concha: NATALIA VERBEKE Moncada: ISRAEL ELEJALDE Eme: LUIS BERMEJO Alejandro Tramel: UNAX UGALDE Sofía: MARÍA ZABALA Gerardo: BRUNO SEVILLA Ronda: PEPA PEDROCHE Ramiro: ISMAEL MARTÍNEZ Gabriel: VÍCTOR CLAVIJO Andrés : BIEL MONTORO Friman: JUANMA CIFUENTES Santonja: TOMÁS DEL ESTAL Pons: CARLOS OLALLA Barver: JOAQUÍN CLIMENT Jueza Rezano: ELVIRA MÍNGUEZ