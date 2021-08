'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti una mica explorador i aventurer alhora, que aprengui a entendre l'ànima que flota dins de cada indret de la nostra geografia. El programa en català de La 2 està dirigit per David Fernández de Castro i presentat per Anna Bertran.

'Perduts en el temps' recupera aquest dimarts un capítol de la docusèrie de cultura i divulgació presentada per l'Anna Bertran. Aquesta setmana l'Anna coneixerà misteriosos tresors enfonsats a la costa catalana.

Al fons de la mar, sumits en la foscor, hi descansen uns gegants de ferro que van ser concebuts per no enfonsar-se mai: són els derelictes o vaixells negats. Aquests misteriosos tresors es troben al llarg de tota la costa catalana i constitueixen un ric patrimoni submarí per rescatar de l'oblit.