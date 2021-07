'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dissabtes a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya recupera aquest dissabte la visita de Meritxell Falgueras a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. Meritxell Falgueras ha viscut la cultura del vi des de ben petita. Pertany a la cinquena generació de la botiga de vins El Celler de Gelida. Amb 20 anys es va convertir en la sommelier més jove d'Espanya. És llicenciada en Humanitats i té un màster en Viticultura i Màrqueting.

Al llarg de la conversa, Meritxell Falgueras ens explica que és una persona molt activa, molt exigent amb ella mateixa, que va passar per una depressió, però que sempre té una actitud positiva i que això creu que l'ha ajudat a complir sempre amb els seus somnis. Un d'aquests somnis era trobar una parella que, com ella, estimés el vi, tingués vinyes a la Toscana, es digués Lorenzo i tingués els ulls verds: "el vaig conèixer en un sopar i de seguida vaig saber que era l'home de la meva vida".

Falgueras viu ara a Barcelona i és mare de dos fills: "intento ser millor mare, millor amiga i trobar la millor versió de mi mateixa". També apunta que és "tal com raja", té "un punt naïf" i conserva "els amics de tota la vida". Durant l'entrevista, doncs, no només es parla de vins sinó que descobrim qui hi ha al darrere d'aquesta dona, jove, emprenedora, molt treballadora i bona comunicadora.