El programa de música, 'Efecte Collins', té l'ambició de dignificar els programes de música en directe i de convertir-se en un referent a la televisió catalana. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

'Efecte Collins' recupera aquesta setmana el programa dedicat a Núria Graham. La cantant i compositora presenta, en directe des de la sala La Mirona de Salt, els temes de 'Marjorie', el seu tercer i últim disc, i un dels millors treballs de l'any per a la crítica. Soft-rock, folk, pop, i unes cançons que evoquen personatges i escenaris especials i molt familiars per a l'artista.

Graham, que a banda d'escriure la seva música fa també de guitarrista i de bateria amb altres bandes, dona en aquesta ocasió més pes a la veu i a les lletres i aprofundeix en les emocions i les històries personals: els lligams amb Irlanda, un antic amor, la nit i el vici…

L'acompanyen en el directe per a 'Efecte Collins': Aleix Bou, a la bateria; Artur Tort, als teclats, i Jordi Casadesús, al baix. Interpreten 'Marjorie', dedicada a l'àvia paterna de la Núria; 'Toilet Chronicles', una cover de Power Burkas; 'Hazel', peça melòdica sobre un personatge imaginat, i 'Boredom', una joia de cançó només a piano i veu.

Núria Graham amb el seu grup rtve catalunya

Al mini documental de la setmana Núria Graham parla, des de Vic, de la inspiració. La compositora s'obre per explicar què és el que l'inspira per escriure, i mostra el seu entorn i el seu univers creatiu. Tant la seva ciutat, Vic, com la gent del carrer, la natura, els antics amors, la nit i la festa o els amics, són algunes de les inspiracions més clares de la cantant.