Luz Casal, a 'Punts de vista'

Divendres 'Punts de vista' acomiada la temporada amb Luz Casal, Wax & Boogie i Lucrecia. A més, l'exposició 'Rock viu' i les col·leccions de moda dels alumnes de l'IED Barcelona.

A l'últim programa de la temporada, Tània Sarrias entrevistarà l'artista Luz Casal. Sarrias parlarà amb la cantant de les seves vivències durant la pandèmia, del seu nou treball i de la seva trajectòria artística.

El plató comptarà amb la veu d'Ster Wax i el piano de David Giorcelli, amb la seva formació musical Wax & Boogie, per interpretar el tema 'You don't know how to treat me', una primícia del que serà el seu cinquè àlbum.

Wax & Boogie RTVE Catalunya

'Punts de vista' també visitarà l'exposició 'Rock viu' del fotògraf Xavier Mercadé i descobrirà les col·leccions de moda que han presentat els alumnes de l'IED Barcelona a la Casa Vicens Gaudí.

I per acabar, la música en directe de la cantant cubana Lucrecia, que farà ballar a ritme de merengue amb la seva cançó 'De mil maneras', inclosa en el seu nou disc.