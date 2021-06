RTVE produirà el concert de la Filharmònica de Viena a la Sagrada Família

Al setembre de 2021, RTVE produirà per a la Unió Europea de Radiotelevisió el concert de la Filharmònica de Viena, a la Basílica de la Sagrada Família a Barcelona. Aquest matí s'hi ha celebrat una roda de premsa per presentar l'event especial als mitjans de comunicació. L'acte ha comptat amb la presència de Monsenyor Sergi Gordo, Bisbe auxiliar de Barcelona i vocal del Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família; Dr. Hans-Albert Courtial, president general de la Fondazione Pro Musica e Art Sacra, i Ana María Bordas, directora d'Entreteniment i Divulgació de RTVE. A més a més, també hi han participat per videoconferència el professor Daniel Froschauer, president de la Filharmònica de Viena, i Jean Philip de Tender, Media Director de la UER.

Promogut per la Fondazione Pro Musica e Art Sacra, la Filharmònica de Viena està duent a terme un cicle de concerts interpretant les simfonies completes de Bruckner en diferents catedrals i llocs icònics de tota Europa. En aquest cicle s'hi inclou el concert del 18 de setembre a la Basílica de la Sagrada Família, que produirà i emetrà RTVE. La Filharmònica interpretarà la 4a Simfonia 'Romàntica' en mi bemoll major d'Anton Bruckner, que van estrenar a Viena el 20 de febrer de 1881. Està previst iniciar el programa musical amb una nova peça, encara en desenvolupament, del compositor canadenc Samy Moussa. El director serà el mestre Christian Thielemann, gran expert en la potent i grandiosa música de Bruckner.

Ana María Bordas, directora d'Entreteniment i Divulgació de RTVE, ha agraït al patronat de la Sagrada Família, a la Filharmònica de Viena i a la UER haver aconseguit donar llum a aquest projecte que va haver de ser ajornat durant el 2020. A més, ha remarcat que es tracta d'una "Basílica única i especial" i que per a RTVE "la producció i emissió de l'esdeveniment és un exemple de la vocació de servei públic i de la importància de col·laboració amb altres mitjans europeus". Sobretot, tenint en compte que "estem àvids d'esdeveniments culturals veient amb esperança l'avanç de la vacunació". Bordas ha explicat que RTVE produirà aquest concert amb un equip de més de 40 professionals amb una unitat mòbil HD i s'emetrà el 18 de setembre a les 20:30h a La 2 i a Ràdio 4. També s'emetrà a través del Canal TVE Internacional i a totes les plataformes de RTVE. L'assaig general del dia anterior comptarà amb l'assistència de públic de Barcelona. A través de les xarxes socials de la Basílica de la Sagrada Família es realitzarà la convocatòria del sorteig d'entrades obert al ciutadà. La directora d'Entreteniment i Divulgació de RTVE ha finalitzat la seva intervenció remarcant la importància d'apropar la cultura també als més joves.

Moment de la roda de premsa a la Sagrada Família Pep Daudé

La UER manté un acord amb la Filharmònica pel qual les seves televisions membres produeixen i emeten tres concerts anuals, incloent el Concert d'Any Nou en el Musikverein de Viena i el Concert d'Estiu en el Palau de Schönbrunn, a més d'un especial cada any, com aquest de la Sagrada Família. Jean Philip De Tender, Media Director de la UER, considera que en la radiodifusió de servei públic sempre es busquen "formes innovadores de presentar la cultura a noves audiències" i que "en portar la meravellosa música de la Filharmònica de Viena a un dels llocs arquitectònics més notables d'Europa" estan segurs de "crear un esdeveniment cultural únic i impactant". Jean Philip De Tender ha explicat a la presentació de l'acte que el concert és "gràcies a un acord entre la UER i 43 televisions de servei públic europees" i ha remarcat que la Sagrada Família "és un edifici ben conegut que atreu a milions de persones del món" i que és rellevant que "es doni l'oportunitat perquè les persones tinguin accés a aquest edifici".

Daniel Froschauer, president de la Filharmònica de Viena, ha dit que "la Filharmònica està encantada de realitzar aquest concert especial en un lloc excepcional com un signe d'esperança, amistat i amor en temps desafiadors". Daniel Froschauer durant la presentació de l'esdeveniment ha reconegut que "aquest concert és més que un concert, és una fita que evidencia que estem demostrant els petits i grans problemes de la pandèmia, és molt important que s'esdevingui aquest concert". En aquest sentit, ha emfatitzat que "la combinació entre Sagrada Família i la Filharmònica és una fita de la música clàssica, un nou despertar".

El Dr. Hans-Albert Courtial, president general de la Fondazione Pro Musica e Art Sacra, ha fet referència al fet que "el concert de Barcelona és un pas fonamental en el nostre camí i la Sagrada Família és el lloc exemplar on escoltar aquest concert i al mateix temps admirar la modernitat arquitectònica de l'art sacre". A més a més, Courtial ha remarcat que "sempre ha estat un desig de la seva Fundació realitzar un concert del Festival Internacional de Música i Art Sacra a les ciutats europees més representatives i significatives per preservar i ajudar a mantenir els llaços històrics i culturals entre Europa i Roma".

El Monsenyor Sergi Gordo, Bisbe auxiliar de Barcelona i vocal del Patronat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, ha remarcat que es tracta d'un esdeveniment especial per a la Basílica "en un moment en el qual tots necessitem esperança" i important també perquè és un projecte gestat durant més de 4 anys i a la Sagrada Família se sap bé "el que és treballar a llarg termini". El Monsenyor Sergi Gordo ha remarcat que "la música actua com un neuroconnector que ens permet arribar a l'interior de les persones: és el llenguatge universal". La música "en un marc incomparable com és la Sagrada Família permetrà una experiència única".