'Aprendemos en Clan' i 'El Cazador', guardonats als XXVI Premis Zapping

'Aprendemos en Clan' i 'El cazador', guardonats a la XXVI edició dels Premis Zapping que atorga l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Els premis, per votació popular dels espectadors, s'han entregat en una gala celebrada al CaixaForum de Barcelona.

El concurs de La 1, 'El Cazador', ha sigut guardonat a la categoria de millor programa d'entreteniment o concurs. La directora del programa, Estefanía Camarasa, ha reconegut que és un premi merescut perquè "hem lluitat en una franja difícil amb una competència molt gran". Camarasa, igual que Ion Aramendi, ha agraït el premi a l'equip del programa que "en aquest any de pandèmia han demostrat una gran responsabilitat i un gran compromís".

El director d''Aprendemos en Clan' Miki Sabater i els presentadors James Van der Lust i Laura Vives, han pujat a recollir el Premi Valors per ser un "espai infantil que apropa a les famílies i al comunitat educativa els continguts del currículum oficial de forma rigorosa, distesa i amb un marcat caràcter de servei públic".

Laura Vives, Miki Sabater i James Van der Lust recullen el Premi Valors per 'Aprendemos en Clan' a la XXVI edició dels Premis Zapping RTVE Catalunya

James Van der Lust ha agraït el premi a RTVE i al departament d'Infantils i ha reconegut que els hi feia molta il·lusió. "Per a mi és increïble, perquè soc professor de primària i a principi de curs estava donant classe a la meva escola i ara estic aquí". Sobre el programa ha afegit: "Intentem que els nens que no podem anar a classe poder accedir als continguts i el fet de que sigui digital ens apropa més a aquest objectiu, que sigui per a tothom".