'Amor Gastronòmik' és un programa de cites on es conquista a través del menjar. Conduït per Thais Villas, s'emet els dilluns i dissabtes a La 2.

Dilluns 'Amor Gastronòmik' comptarà amb el Mikel, un cineasta documental que es deixarà seduir pels plats de les seves tres pretendentes.

És possible enamorar algú a través de l'estómac? A l''Amor Gastronòmik' d'aquesta setmana tres noies es posaran darrere els fogons per seduir el Mikel, un cineasta documental, amant del surf i la fotografia que no suporta el sushi.

Les cuineres seran la Clàudia, una estudiant de perruqueria molt impulsiva que no suporta el menjar healthy; la Jennifer, una estudiant d'il·luminació, amant del ball i feminista radical, i la Mar, una estudiant de comunicació audiovisual molt enamoradissa que busca una història d'amor real. Quina de les tres aconseguirà tenir una cita de pel·lícula amb en Mikel?