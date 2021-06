'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Ramon Madaula a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. L'actor ha participat en sèries com 'Hermanas', 'Gran Reserva' i més recentment, 'Cuéntame'.

Ramon Madaula té un extens currículum com a actor de cinema, teatre i televisió, però des de fa un temps també escriu teatre. L’obra més recent que ha escrit i que també protagonitza és 'Els Brugarol' que pròximament podrem veure a RTVE Catalunya. És una comèdia que, com ens explicarà, arranca d’una experiència pròpia.

Nascut a Sabadell, Ramon Madaula va estudiar interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona. Al teatre, ha treballat a les ordres de Josep Maria Flotats, Mario Gas o Lluís Pasqual. A més, Madaula també ha fet cinema. Algunes pel·lícules on l’hem pogut veure són 'El largo invierno', 'La pasión turca', 'El porqué de las cosas' o '53 días de invierno'. I, a televisió, ha sortit en sèries com 'Hermanas', 'Gran Reserva' i més recentment, 'Cuéntame'.

Amb més de trenta anys als escenaris, Ramon Madaula sempre busca noves fites, però també li agrada la vida reposada. Està casat amb la també actriu i directora Sílvia Munt i té dues filles. Amb ell parlarem de feina i ens explicarà el perquè no vol treballar, per exemple, amb Pedro Almodóvar o el perquè no va voler fer el càsting per la darrera pel·lícula de Woody Allen.

'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.