'Amor Gastronòmik' és un programa de cites on es conquista a través del menjar. S'emet els dilluns i dissabtes a La 2.

'Amor Gastronòmik' estrena aquest dilluns un nou capítol del programa de cites on es conquista per l'estómac. La periodista Thais Villas és l'encarregada de conduir l'espai on no importa l'aspecte físic, sinó el menjar.

La gastronòmika d'aquesta setmana és la Mireia, o Crazy pels amics i a les xarxes. És una dona sense filtres d'Olesa de Montserrat que fa poesies picants i que busca un home que li segueixi la bogeria.

Els homes que s'amaguen darrere els tres plats són: el Pedro, un tros d'home viking i ple de tatuatges que té un cor de peluix; l'Henrique, un músic brasiler fan incondicional d'Els Simpson, i en Moisès, un editor de revistes gratuïtes amant de la salsa i la cuina a baixa temperatura. Qui acabarà seduint el paladar de la Mireia?