RTVE retransmetrà el concert de l'Orquestra Filharmònica de Viena des de la Sagrada Família

RTVE produirà per a la Unió Europea de Radiotelevisió el concert especial de l'Orquestra Filharmònica de Viena que se celebrarà a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.

Promogut per la Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, la Filharmònica de Viena està duent a terme un cicle de concerts on interpreta les simfonies de Bruckner. Serà el 18 de setembre quan tindrà lloc a la Basílica de la Sagrada Família el concert on l'Orquestra Filharmònica de Viena interpretarà la Simfonia N.4 en mi bemoll major 'Romàntica' d'Anton Bruckner, que va ser estrena el 1881. En aquesta mateixa època, Antoni Gaudí va començar els seus treballs d'arquitectura i l'inici de la construcció de la Sagrada Família. El director serà el mestre Christian Thielemann, gran expert en la potent i grandiosa música de Bruckner.

La UER manté un acord amb l'Orquestra Filharmònica de Viena pel que les seves televisions membres produeixen i emeten tres concerts anuals: el Concert d'Any Nou al Musikverein de Viena, el Concert d'Estiu al Palau de Schönbrunn i un especial cada any com el de Bruckner a la Sagrada Família de Gaudí.

El 22 de juny se celebrarà una roda de premsa a la Sagrada Família per presentar aquest concert especial de l'Orquestra de la Filharmònica de Viena als mitjans de comunicació.