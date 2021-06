RTVE se situa una vegada més a l'avantguarda de la tecnologia audiovisual, amb un nou projecte d'innovació tecnològica sense precedents en la història del sector broadcast a Espanya: l'evolució de la infraestructura de vídeo i àudio dels seus estudis de televisió a Sant Cugat del Vallès cap a un entorn completament IP.

RTVE es troba immersa, en el seu centre de TVE Catalunya, en un projecte de renovació tecnològica dels Estudis 1, 2, 3 i 4, per produir en Alta Definició mitjançant la tecnologia broadcast IP. Aquesta renovació, desenvolupada per Cisco i Telefónica Servicios Audiovisuales, inclou un nou plató remot en el centre de RNE Catalunya, així com el plató d'abast d'Informatius i els dos platós de Continuïtat. Ja han començat les proves per emetre amb aquesta tecnologia programes com 'L’Informatiu', 'La Metro' i 'Desmarcats' des del pròxim 14 de juny. El veterà concurs 'Saber y Ganar' ho farà a partir del 21 de juny.

Aquest avanç tecnològic contempla i millora dos àmbits fonamentals respecte a les instal·lacions actuals: es remodelen els Controls de Realització, So i Il·luminació i Càmeres, adequant-los a les noves necessitats; i la migració de les instal·lacions del format SD a HD.

El projecte va aprofitar que s'havia d'abordar la migració a HD dels Estudis 1, 2, 3 i 4 per emprendre el canvi a la tecnologia IP que en un futur pròxim s'imposarà a l'actual, optant per un horitzó tecnològic molt més obert i flexible, amb capacitat d'evolució a formats progressius.

Control de realització de 'Saber y Ganar' rtve catalunya

La Transició de la tecnologia SDI a tecnologia IP és la veritable innovació tecnològica d'aquest projecte, millorant en simplicitat en la instal·lació de cablejat, flexibilitat per adaptar-se a futures normes, versatilitat entre estudis, adaptabilitat entre equipaments multimarca i facilitat de creixement a futur de la instal·lació. A més, gràcies a aquesta tecnologia els estudis poden rebre senyals de sets locals i remots, permetent controlar l'equipament distant com si estiguessin en local.

Cisco IP Fabric for Media és la solució triada per dur a terme el projecte d'evolució tecnològica. Aquesta tecnologia ha estat dissenyada expressament per atendre les necessitats de l'entorn audiovisual. Es tracta per tant de la tecnologia IP audiovisual més innovadora del món.

La migració de les tradicionals interfícies SDI cap a les interfícies basades en protocols IP fan que les infraestructures de televisió siguin més flexibles i escalables, permetent satisfer la demanda de contingut i experiències multimèdia enriquides, incloent-hi major nombre de càmeres i resolucions com el vídeo 4K i 8K.

Durant més d'un any, l'equip d'enginyeria de RTVE ha realitzat diverses visites a televisions europees amb experiències d'implantació IP. I ha realitzat nombroses sessions de treball amb enginyers experts dels principals fabricants del sector per dissenyar les línies mestres del projecte i per redactar el plec del concurs públic que ha orientat aquesta transformació. El personal tècnic/operatiu de RTVE ha aportat la visió d'explotació i configuració adaptada a la producció del centre i ha realitzat cursos de formació en totes les disciplines que intervenen en el projecte, a nivells d'operació i manteniment d'equips i sistemes, maneig del sistema d'orquestració i familiarització amb les eines de gestió de l'electrònica de xarxa. Més de 800 hores de formació diferenciada s'han impartit des del mes d'octubre del 2020.

El 25 de maig es va posar en marxa l'Estudi 4, plató de 'Saber y Ganar', amb la tecnologia IP. El Centre de Producció de RTVE Catalunya es converteix en el més important d'Espanya amb tecnologia IP i sens dubte és punt de referència per al sector tecnològic audiovisual.