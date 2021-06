'Perduts en el temps' és una manera amena d'explicar la història fent que l'espectador se senti una mica explorador i aventurer alhora, que aprengui a entendre l'ànima que flota dins de cada indret de la nostra geografia. El programa en català de La 2 està dirigit per David Fernández de Castro i presentat per Anna Bertran.

'Perduts en el temps' estrena aquest dimarts un nou capítol. La docusèrie de cultura i divulgació presentada per Anna Bertran coneixerà edificis barcelonins construïts per fer complir la llei.

La complexa organització de les societats modernes, ha comportat la construcció d’edificis impopulars com els projectats per fer complir la llei. En aquest capítol, visitarem a Barcelona uns Jutjats on es van celebrar innumerables litigis i la presó Model, que va ser de tot menys modèlica.