'Amor Gastronòmik' és un programa de cites on es conquista a través del menjar. S'emet els dilluns i dissabtes a La 2.

'Amor Gastronòmik' estrena aquest dilluns un nou capítol del programa de cites on es conquista per l'estómac. La periodista Thais Villas és l'encarregada de conduir l'espai on no importa l'aspecte físic, sinó el menjar.

Aquesta setmana coneixerem l'Aleix. Ell ha passat de no tenir mai parella a voler un noi amb qui compartir la seva vida. I si una cosa té clara és que el busca amb sang a les venes. Quin dels tres pretendents seduirà el paladar d'aquest estudiant de periodisme?

En el programa d'aquest dilluns, l'Eli del Oro, un artista multidisciplinari, l'Isra, un eurofan que no suporta que passin d'ell, i el Bryan, un colombià que li encanta el reggaeton, trauran els ganivets per aconseguir una cita amb l'Aleix.