El programa de música en directe, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

Aquesta setmana 'Efecte Collins' celebra el final de la primera temporada amb un programa especial farcit d'actuacions extres. Durant tretze capítols, bandes i artistes catalans han visitat quatre sales de concerts d'arreu de Catalunya: Sidecar, Apolo, La Mirona i Upload. I com a bis sorpresa han deixat gravades algunes actuacions no emeses a televisió.

Sidonie a la sala Sidecar rtve catalunya

Joan Garriga i El Mariatxi Galàctic, que van ser els encarregats d'engegar els motors d''Efecte Collins', regalen al programa la cançó 'Ai on va l'à…'. Els experimentals i sorprenents Seward interpreten 'And The Case Of Her Joy' des de la sala Sidecar. Marco Mezquida, genial pianista i compositor, interpreta 'Vientos Elíseos'. El grup de pop-punk Chaqueta de Chándal escullen 'El Amigo del Mal' i els entusiastes Sidonie fan 'Abba y Mathieu'. Per acabar, el grup estrella del pop en català, Manel, regala un autèntic tresor amagat del seu últim disc: 'Amb un ram de clamídies'.

Marco Mezquida rtve catalunya

La primera temporada, 'Efecte Collins' ha comptat amb la participació de tretze bandes d'arreu de Catalunya, i d'estils i gèneres musicals ben diferents. Hi ha hagut espai per a la cançó d'autor, per al rock, el pop, la música d'arrel, la rumba, la música clàssica i la música més experimental, entre d'altres. Els artistes, que han col·laborat activament en els continguts del programa, no només han interpretat la seva música en directe, sinó que han parlat extensament del seu procés creatiu i del seu univers artístic en uns documentals realitzats per l'equip de La Chula TV.