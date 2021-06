'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya amb convidats amb una filosofia de vida optimista i amb la capacitat de contagiar-la. S'emet els dimecres a La 2 i està dirigit i presentat per Anna Cler.

RTVE Catalunya emet aquest dimecres la visita de Mireia Ros a 'Noms propis', programa que té com a escenari el Mercantic de Sant Cugat del Vallès. La directora de cinema i actriu opinarà sobre la COVID-19, el feminisme, la política, les noves tecnologies o la cultura.

Mireia Ros en realitat es diu Lidia Sentíes, però es va canviar el nom per un malentès amb el seu pare que ens explicarà durant la conversa. També descobrirem la part més personal i sentimental d'aquesta actriu que va ser una de les cares més visibles de l'època del "destape".

Però lluny de quedar-se encallada en aquesta època, Mireia Ros va començar també a escriure guions i es va atrevir a dirigir. La seva primera pel·lícula va ser 'La Moños', un petit tribut a la figura de la seva mare a la qual se sent molt unida. De fet, durant la pandèmia, va escriure una carta a La Vanguardia on es queixava del tracte que es va fer a la gent gran que estava a les residències i van patir situacions d'aïllament. Mireia Ros diu el que pensa, com podrem comprovar al llarg del programa; també opina sobre la COVID-19, feminisme, política, noves tecnologies o cultura.