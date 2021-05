'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24h.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, repassa la presa de possessió de Pere Aragonès i del govern de la Generalitat i entrevista Javier Pacheco.

Lluís Falgàs entrevista Javier Pacheco que ha sigut reelegit com a secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Falgàs li demanarà per la situació laboral i econòmica a Catalunya i per la situació dels ERTOs després de l'estat d'alarma.

A més, el programa repassa la presa de possessió del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, i dels 14 consellers del govern.