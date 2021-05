Amor, menjar i bogeria, a 'Amor Gastronòmik'

'Amor Gastronòmik' és un programa de cites on es conquista a través del menjar. S'emet els dilluns i dissabtes a La 2.

'Amor Gastronòmik' estrena aquest dilluns un nou capítol del programa de cites on es conquista per l'estómac. La periodista Thais Villas és l'encarregada de conduir l'espai on no importa l'aspecte físic, sinó el menjar.

La Mireia és una empresària forta i vital que busca un home atrevit i aventurer que li segueixi la bogeria i el ritme de vida. Darrere d'algun dels tres plats s'hi amagarà la seva mitja taronja? En aquesta ocasió, els cuiners que hauran de captivar la Mireia són: el Tito, un enamorat de la vall i de la muntanya; el Thor, un exaddicte al treball que ha acabat sent escriptor, i l'Andrea, un milanès enamorat de les motos. Qui dels tres la conquistarà?