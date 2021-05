El programa cultural de producció pròpia de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera, s'emet els divendres al vespre a La 2 i es torna a emetre els diumenges al migdia.

Divendres 'Punts de vista' comptarà amb els músics Antonio Orozco i Clara Gispert i les seccions 'Sofà, manta i sèries' i 'Club de lectura'. A més, el Festival de Jazz de Terrassa i la dissenyadora Leticia Varela.

Aquesta setmana Tània Sarrias conversarà amb l'artista Antonio Orozco, aprofitant que aterra a Barcelona immers en la gira de presentació del seu disc 'Aviónica'. Sarrias parlarà amb el cantant del seu nou treball i del retrobament amb el seu públic.

Antonio Orozco i Tània Sarrias rtve catalunya

El programa també comptarà amb la música de la Clara Gispert, que interpretarà el senzill 'Jo sóc', del seu primer àlbum 'On and on'.

A la secció 'Sofà, manta i sèries', la Paula Hergar, farà rutes per conèixer a través d'algunes sèries diferents indrets del món des d'un altre punt de vista. I al 'Club de lectura', l'Olga Ruíz, portarà dues propostes de lectura per aquest estiu.

A més, 'Punts de vista' coneixerà la programació del Festival de Jazz de Terrassa, i descobrirà les tendències de moda africana que inspiren a la dissenyadora Leticia Valera.