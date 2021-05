RTVE renova la seva estructura bàsica i l'alta direcció

El Consell d'Administració de RTVE, a proposta del seu president, José Manuel Pérez Tornero, ha aprovat per unanimitat la nova estructura bàsica de la Corporació i el nomenament dels directius de primer nivell, així com la direcció de Comunicació i Participació.

La reforma proposada es resumeix en la integració estructural i funcional de tots els recursos de RTVE, humans i tècnics, els seus mitjans, canals i les àrees directives. La nova estructura organitzativa, en la qual se suprimeixen les direccions de TVE i RNE, està dividida en grans àrees de continguts transversals, la qual cosa constitueix un model organitzatiu dissenyat per simplificar i alhora augmentar l'eficàcia de RTVE.

El nou equip que dirigirà la cúpula de RTVE arriba amb una profunda voluntat de servei públic i el formen professionals amb una àmplia experiència en el món audiovisual.

L'organigrama de l'equip directiu de primer nivell és el següent:

Presidència: José Manuel Pérez Tornero

Direcció del Gabinet de la Presidència: José Juan Ruiz

Secretaria General: Alfonso Morales

Direcció Corporativa: Marta Torralvo

Direcció d'Estudis i Mitjans Tècnics: José Luis Muñiz

Direcció de Continguts Informatius: Mamen del Cerro

Directora de Continguts Generales: Amalia Martínez de Velasco

Direcció d'Educació, Diversitat, Cultura i Internacional: Ignacio Elguero.

A més, María Eizaguirre assumeix la direcció de Comunicació i Participació que dependrà a partir d'ara de la direcció del Gabinet de la Presidència.

José Juan Ruiz, director del Gabinet de la Presidència Professional amb una llarga trajectòria a RTVE, José Juan Ruiz (Barcelona, 1964) és llicenciat en Ciències de la Informació per la UAB i ha ocupat diferents càrrecs directius en àmbits de gestió, producció i programes. Ha estat sotsdirector de Gestió de RTVE Catalunya (2015-2020), director adjunt de RTVE Catalunya (2012-2015) i director de Programes Infantils de TVE (2009-2012). Va dirigir els programes ‘En Construcción’ de La 2 (2008-2009) i ‘Leonart’ (2007-2008). Anteriorment va ser sotsdirector de RNE Catalunya (2002-2007), director d'Informatius de RNE (1997-2002), i cap de l'àrea de societat i cultura de RNE (1996-1997). Ha estat codirector de la Càtedra de RTVE-UAB per a la innovació dels Informatius en la societat digital.

Alfonso Morales, secretari general Llicenciat en Dret per la UAM i doctor en Periodisme i Ciències de la Comunicació per la UAB, Alfonso Morales és un expert en el sector de les Telecomunicacions i un professional amb una àmplia trajectòria en el sector públic. Actual president del Consell d'Administració de Telemadrid, del qual forma part des de 2016, va treballar a l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació i a la Direcció d'Economia Digital de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (2012-2013). De 2006 a 2012 va ser assessor del Ministeri de la Presidència per al sector audiovisual i telecomunicacions i entre els anys 1998 i 2005 va exercir com a tècnic de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions. De 1993 a 1997 va exercir l'advocacia amb especialista en Dret Privat. Compta amb àmplia experiència en legislació i mercat audiovisual, publicitat, anàlisi d'audiències, regulació jurídica dels continguts, administració d'empreses audiovisuals i protecció dels menors en l'àmbit audiovisual i Internet.

Marta Torralvo, directora corporativa Llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid, Marta Torralvo Liébanas compta amb una dilatada experiència en el sector econòmic financer i auditoria del sector públic. La nova directora corporativa de RTVE és des de 2018 directora general econòmic financera de Renfe Operadora. Ha estat vocal assessor d'Empreses Públiques en la Sotsdirecció General d'Empreses i Participacions Estatals de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat del Ministeri d'Hisenda (2017–2018) i interventora i auditora de l'Estat en l'Oficina Nacional d'Auditoria (ONA) de Control Financer i Auditoria del Sector Públic Estatal de la IGAE durant gairebé una dècada (2008 -2017). De 2002 a 2007 va ser tècnic d'Auditoria i Comptabilitat en la Intervenció Delegada del Ministeri de Ciència i Tecnologia. És membre del Patronat de la Fundació de Ferrocarrils Espanyols i presidenta de la seva Comissió de Govern, membre del Consell d'Administració i de les Comissions d'Auditoria de Navantia, SEITT i CESCE, i ponent en cursos impartits a l'Escola d'Hisenda Pública de Madrid.

José Luis Muñiz, director d'Estudis i Mitjans Tècnics José Luis Muñiz (Avilés, 1961), tècnic especialista amb àmplia trajectòria a RTVE, disposa d'una dilatada experiència en formació especialitzada en producció, realització, gestió, tecnologia i propietat intel·lectual en l'Institut Oficial de RTVE. Des de 2018 ha estat responsable d'implantació de projectes corporatius a RTVE i de 2015 a 2018 va ser director de l'Àrea de Serveis a Seus i Processos Productius. Va ocupar la sotsdirecció de Gestió Immobiliària (2014-2015) i va ser responsable del Sistema de Gestió de Prevenció de la Corporació RTVE (2012-2015). Assessor del Consell d'Administració de RTVE (2007-2012), anteriorment va ser responsable de Gestió i Documentació de prevenció de Riscos Laborals (2005-2007), secretari del Comitè General de Seguretat i Salut Laboral (2004-2005) i tècnic de so a TVE a Astúries (1986-2005). Compta amb una Antena de Plata de l'Associació Professional de RTVE a Astúries a la “Mejor labor técnica” 1995 i el 1r premi internacional IFMA 2018 al Projecte d'implantació del Sistema de Gestió i Organització sota els paràmetres Facility management a RTVE.

Mamen del Cerro, directora de Continguts Informatius Mamen del Cerro porta gairebé quatre dècades lligada a RTVE, on ha desenvolupat tota la seva carrera professional. Des de juliol de 2020 ha estat directora d'Informatius de RNE, càrrec que ja va exercir entre 2004 i 2008, primer com a sotsdirectora i més tard com a directora. Llicenciada en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, ha estat corresponsal de RNE a Washington (2008-2010) i compta amb un gran coneixement de l'àrea de Política Nacional, on ha estat cap de l'àrea de Política de RNE en els anys 90 i més tard corresponsal parlamentària al Canal 24 Horas de TVE, entre 2010 i 2012. Ha estat editora adjunta del Diario 14 Horas i editora de Radio 5 Todo Noticias. Com a redactora de l'àrea de Societat va posar en marxa l'especialització sobre polítiques migratòries. En els últims anys, va formar part de l'equip de ‘Documentos RNE’.

Amalia Martínez de Velasco, directora de Continguts Generals Graduada en Ciències Polítiques pel Institut d'Etudes Politiques de Paris i Màster de de Science, Mass Communications per la Universitat de Boston, Amalia Martínez de Velasco és una professional amb dilatada experiència en el sector privat i líder en estratègies de continguts i creixement de marques a Espanya i EMEA. Compta amb un perfil internacional i àmplia xarxa de contactes a Espanya i principals mercats europeus. Experta en adaptar els continguts a noves formes de consum, en particular en entorns digitals, des d'agost de 2020 és sènior manager de Desenvolupament Estratègic de SAMSUNG TV PLUS. Fundadora d'Alatea Mitjana (2019-2020), consultora especialitzada en el desenvolupament d'estratègies de contingut i finançament per a productores espanyoles en el mercat europeu, anteriorment va treballar a Viacom Emea (2016-2019), a SVP canals d'entreteniment, liderant l'estratègia de continguts i de màrqueting de Comedy Central, Paramount Network i Spike, i 14 canals de TV a Espanya, Itàlia, França, Benelux, Alemanya, Àfrica i Orient Mitjà. Prèviament, de 2007 a 2016, va treballar en Viacom Swemea, en VP Comedy Espanya, Itàlia i Àfrica. Entre 1989 i 2007 va treballar en la consultora Viziware, va ser directora general adjunta de Paramount Comedy i productora i directora adjunta en Canal Satélite Digital i Canal+.

Ignacio Elguero, director d'Educació, Diversitat, Cultura i Internacional Ignacio Elguero de Olavide (Madrid, 1964), llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Complutense de Madrid, està vinculat a RNE des de fa 24 anys, on ha estat director des de juliol de 2020 fins a l'actualitat, director de Programes (2013-2018), director de Radio 1 (2010-2013) i responsable de cultura en Programes (2008-2010). Ha dirigit el programa ‘La estación azul’ i ha exercit com a sotsdirector del magazín de tarda ‘Lo que es la vida’, el magazín de nit ‘El ombligo de la luna’ i el programa de matinada ‘El último gato’. Igualment ha estat guionista dels espais ‘Fin de siglo’ i ‘Documentos’. La seva contribució al foment de la cultura des de RNE li han valgut el Premi Ondas 2002, el Premi Galícia de Comunicació 2007, l'esment especial del Premi Ondas Internacional 2010, el Premi Nacional de foment a la lectura 2011 i el Premi fomento de la lectura del gremi d'editors d'Espanya 2012 i l'Antena d'Or. Es va iniciar en el periodisme primer com a reporter al costat d'Iñaki Gabilondo, en ‘Iñaki los jueves’ (Forta) i després com a col·laborador en ‘Hoy por hoy’ de la SER. Va tornar a televisió com a reporter i coordinador de ‘Cita con la vida' (Antena 3). Va exercir de coordinador en el magazín de Canal Sur ‘De tarde en tarde', i va ser sotsdirector de ‘Hoy es posible' de TVE. Com a escriptor ha publicat una dotzena de llibres entre poesia, novel·la i assaig.